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        YDS giriş belgesi sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2024 YDS/2 ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) için geri sayım başladı. ÖSYM sınav takvimine göre sınav, Kasım ayında yapılacak. Adayların heyecanlı bekleyişi sürerken YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Peki 2024 YDS/2 ne zaman yapılacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte YDS giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 10:13 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:13
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        Yılın ikinci Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için geri sayım devam ediyor. Binlerce aday sınava nerede gireceğini merak ediyordu. Konu ile ilgili ÖSYM’den bir son dakika açıklaması geldi. 2024-YDS/2 sınava giriş belgeleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açıldı. Öte yandan ‘’YDS/2 ne zaman?’’ sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt bulmuştu. İşte, 2024 YDS giriş belgesi sorgulama ekranı…

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        YDS/2 NE ZAMAN?

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2), 3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.

        Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

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        YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!

        2024-YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

        ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ''3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2024-YDS/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 24 Ekim 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

        3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YDS/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.''

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        YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Adaylar, YDS giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilirler.

        YDS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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