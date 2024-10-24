YDS giriş belgesi sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2024 YDS/2 ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) için geri sayım başladı. ÖSYM sınav takvimine göre sınav, Kasım ayında yapılacak. Adayların heyecanlı bekleyişi sürerken YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Peki 2024 YDS/2 ne zaman yapılacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte YDS giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı…
Yılın ikinci Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için geri sayım devam ediyor. Binlerce aday sınava nerede gireceğini merak ediyordu. Konu ile ilgili ÖSYM’den bir son dakika açıklaması geldi. 2024-YDS/2 sınava giriş belgeleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açıldı. Öte yandan ‘’YDS/2 ne zaman?’’ sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt bulmuştu. İşte, 2024 YDS giriş belgesi sorgulama ekranı…
YDS/2 NE ZAMAN?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2), 3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.
Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!
2024-YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2024-YDS/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 24 Ekim 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YDS/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.''
YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, YDS giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilirler.