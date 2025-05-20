YDS-İngilizce başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS-İngilizce) başvuruları başladı
Giriş: 20.05.2025 - 14:27 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:27
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 5 Temmuz'da uygulanacak sınavın başvuruları, bugünden itibaren 26 Mayıs'a kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2025-YDS-İngilizce Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.
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