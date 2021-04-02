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YDS ne zaman, hangi gün yapılacak? 2021 YDS tarihi açıklandı

Yabancı Dil Sınavı (YDS) 2021 için heyecan dorukta. Büyük bir merakla beklenen sınavı girecek adaylar, ÖSYM'nin 2021 takvimini merak ediyor. Yılda 2 defa gerçekleştirilen YDS sınavı için ÖSYM tarihlerini açıkladı. İşte 2021 YDS sınavı ile ilgili ayrıntılar...

YDS ne zaman, hangi gün yapılacak? 2021 YDS tarihi açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 sınav takvimi belli oldu. YKS, KPSS, EKPSS, ALES, TUS, YDS, DGS, DUS, YDUS, EUS, YÖKDİL gibi önemli sınavların yer aldığı takvim açıklandı. Peki YDS ne zaman?

2021 YDS TAKVİMİ

2021-YDS/1 sınavı için başvurular 25.02.2021 - 2021-YDS/1 08.03.2021 tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 18 Nisan 2021 tarihinde yapılacak.

2021 YILINDA YAPILACAK DİĞER OTURUMLARININ TARİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

YDS HAKKINDA

Dil Seviye Belirleme Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır.

İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine ek olarak başka dillerde de yapılan sınav 150 dakika sürer. Gramer, Cümle Tamamlama, Çeviri, Diyalog ve Paragraf Tamamlama ve Okuma Parçaları sorularından oluşan 80 soruluk bir sınavdır.

İlk sınav 7 Nisan 2013 tarihinde yapılmış olup ÖSYM'nin aldığı kararla sınav sorularının sadece 10 tanesi yayınlanmaktadır.

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