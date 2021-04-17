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YDS saat kaçta yapılacak? YDS oturum süresi ne kadar? 2021 YDS sınav giriş belgesi alma ekranı

Yabancı Dil Sınavı (YDS) 2021 için geri sayım başladı. Büyük bir merakla beklenen sınav öncesi adaylar, YDS saat kaçta yapılacak sorusunun cevabını arıyor. Yılda 2 defa gerçekleştirilen YDS sınavı için ÖSYM saati açıkladı. İşte 2021 YDS sınavı ile ilgili ayrıntılar...

YDS saat kaçta yapılacak? YDS oturum süresi ne kadar? 2021 YDS sınav giriş belgesi alma ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 YDS sınav saati açıklandı. Peki YDS ne zaman ve saat kaçta başlıyor?

2021 YDS TAKVİMİ

YDS 2021 18 Nisan 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. Sınavın sonuçları ÖSYM takvimine göre 11 Mayıs tarihinde erişime açılacak. 18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021 YDS/1 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Adayın, sınava girebilmesi için Sınav Giriş Belgesi'ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

2021 YILINDA YAPILACAK DİĞER OTURUMLARININ TARİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

YDS HAKKINDA

Dil Seviye Belirleme Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır.

İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine ek olarak başka dillerde de yapılan sınav 150 dakika sürer. Gramer, Cümle Tamamlama, Çeviri, Diyalog ve Paragraf Tamamlama ve Okuma Parçaları sorularından oluşan 80 soruluk bir sınavdır.

İlk sınav 7 Nisan 2013 tarihinde yapılmış olup ÖSYM'nin aldığı kararla sınav sorularının sadece 10 tanesi yayınlanmaktadır.

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