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        Haberler Gündem YDS soruları ve cevapları sorgulama: ÖSYM ile 2023 YDS sınav soruları ve cevap anahtarları açıklandı!

        ÖSYM duyurdu: 2023 YDS sınav soruları ve cevapları açıklandı

        YDS soru ve cevapları araştırılıyor. 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 22 Ekim Pazar günü 10.15'te başladı ve tamamlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar ise "YDS sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YDS sınav soru ve cevap anahtarı açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 17:44 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:44
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        YDS soru ve cevapları araştırması sıklaştı. 22 Ekim'de düzenlenen YDS soruları ve cevap anahtarı adayların gündeminde. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları "www.osym.gov.tr" adresi üzerinden açıklandı. Peki, YDS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları nasıl görüntülenir? İşte, detaylar...

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        YDS TAMAMLANDI

        YDS 22 Ekim Pazar günü 10.15'te başladı. 180 dakika sürecek olan sınav 13.15 itibarıyla sona erdi.

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        YDS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

        22 Ekim 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

        Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 22 Ekim 2023 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 1 Kasım 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

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        YDS SORU VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

        YDS soruları ve cevapları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

        YDS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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