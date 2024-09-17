YDS/2 başvuru tarihi 2024: YDS başvurusu ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2024-YDS/2 başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM sınav takviminde YDS 2 başvuruları bitiş ve başlangıç tarihi duyuruldu. Peki YDS başvurusu ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?
Yüksek lisans ve doktora adayları başta olmak üzere YDS'ye girmek isteyenler YDS/2 sınav ve başvuru tarihini araştırıyor. Peki YDS başvurusu ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?
YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre YDS 2 başvuruları; 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak.
YDS/2 NE ZAMAN YAPILACAK?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yılın ikinci oturumu 3 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.