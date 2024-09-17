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        Haberler Bilgi Yaşam YDS/2 başvuru tarihi 2024: YDS başvurusu ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

        YDS/2 başvuru tarihi 2024: YDS başvurusu ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2024-YDS/2 başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM sınav takviminde YDS 2 başvuruları bitiş ve başlangıç tarihi duyuruldu. Peki YDS başvurusu ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 10:04 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:04
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        Yüksek lisans ve doktora adayları başta olmak üzere YDS'ye girmek isteyenler YDS/2 sınav ve başvuru tarihini araştırıyor. Peki YDS başvurusu ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

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        YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        ÖSYM sınav takvimine göre YDS 2 başvuruları; 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak.

        YDS/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yılın ikinci oturumu 3 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

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