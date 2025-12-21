Habertürk
        YDUS/2 sınav soruları ve cevap anahtarları açıklandı mı? ÖSYM'den açıklama geldi

        YDUS/2 sınav soruları ve cevap anahtarları açıklandı mı? ÖSYM'den açıklama geldi

        ÖSYM duyurusuna göre YDUS/2 sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 21 Aralık 2025 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıkları'nın görüntüleme süreci 31 Aralık 2025 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

        Giriş: 21.12.2025 - 15:45 Güncelleme: 21.12.2025 - 15:45
        ÖSYM duyurusuna göre, YDUS/2 sınav soruları ve cevapları açıklandı. 21 Aralık 2025 tarihinde uygulanan 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-YDUS 2. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

        2

        YDUS SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

        21 Aralık 2025 tarihinde uygulanan 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-YDUS 2. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

        Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 21 Aralık 2025 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıkları’nın görüntüleme süreci 31 Aralık 2025 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

        3

        Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

        Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        2025-YDUS 2.Dönem Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)

