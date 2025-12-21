YDUS/2 sınav soruları ve cevap anahtarları açıklandı mı? ÖSYM'den açıklama geldi
ÖSYM duyurusuna göre YDUS/2 sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 21 Aralık 2025 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıkları'nın görüntüleme süreci 31 Aralık 2025 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.
ÖSYM duyurusuna göre, YDUS/2 sınav soruları ve cevapları açıklandı. 21 Aralık 2025 tarihinde uygulanan 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-YDUS 2. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
YDUS SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
2025-YDUS 2.Dönem Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)