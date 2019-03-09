Yedek astsubay olan adaylar, 2 ay eğitim alacak. Bu eğitimde adaylar harçlık alacak. 2 aylık eğitimden sonrada yedek astsubaylar 10 ay daha askerde kalacak ve bu süre boyunca astsubay maaşı alacak. Maaşlar tahmini olarak 5-6 Bin TL.

Daha sonra bu astsubaylar isterse ve değerlendirmeye uygunsa astsubaylığa geçebilecek.

Bakan Akar 'ın açıklaması şu şekilde; "MYO mezunlarımız yedek astsubay olacak. Madem liseden sonra iki sene tahsili var bu arkadaşımızın; ve o meslekte de kalmayıp yedek subay hakkı almak için, 2 yıl daha okuyarak kendine yeni bir iş buluyordu. Ama hem asıl işinden kopuyordu, hem de zaman kaybediyordu. Şimdi diyoruz ki sen mesleğinden kopma; elektrik, torna, kimya devam edin diyoruz. Yedek astsubay olarak kendini istihdam ediyoruz. Bu gencimiz geldiğinde 2 ay eğitim alacak. Bu sınıf eğitimi süresince harçlık alacak. Ama daha sonra gittiğinde 10 ay süre maaş alacak. 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek. Hakkındaki değerlendirme uygunsa, astsubaylığa geçebilecek."

YEDEK ASTSUBAYLIĞA KİMLER BAŞVURABİLİR?