Yedigöller nerede? Yedigöller hangi şehirde, ilde, bölgede?

Her mevsim farklı güzellikleriyle öne çıkan Yedigöller, doğa tutkunlarının ve fotoğraf meraklılarının listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle sonbahar aylarında kartpostalları aratmayan manzaralarıyla gündeme gelen bu tabiat cenneti hakkında internette en çok aranan sorulardan bazıları Yedigöller nerede, hangi şehir sınırları içinde bulunuyor ve hangi bölgede konumlanıyor soruları oluyor.

YEDİGÖLLER NEREDE?

Türkiye’nin kuzeybatısında, Bolu’nun yemyeşil ormanlarının arasında saklanan Yedigöller, doğaseverlerin vazgeçilmez adreslerinden biri. Şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşıp huzur dolu bir gün geçirmek isteyenler için adeta bir kaçış noktası. Zengin bitki örtüsü, şelaleleri ve göletleriyle fotoğraf meraklılarını, yürüyüş rotalarıyla da doğa sporcularını kendine çekiyor.

YEDİGÖLLER HANGİ BÖLGEDE?

Yedigöller, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alıyor. Karadeniz’in serin iklimi sayesinde yılın dört mevsimi farklı güzelliklere bürünen bölge, özellikle sonbaharda altın sarısı ve kırmızı tonlarıyla büyüleyici bir tabloya dönüşüyor. Kışın bembeyaz kar örtüsüyle ayrı bir atmosfer sunarken, ilkbaharda açan çiçekler ve yazın serin havası ziyaretçilerine farklı deneyimler yaşatıyor.

YEDİGÖLLER KONUMU NEDİR? Yedigöller Milli Parkı, Bolu şehir merkezinin yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Rakımı ortalama 1.500 metre olan park, adını bünyesinde bulunan Sazlıgöl, İncegöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, Büyükgöl, Deringöl ve Seringöl'den alıyor. Bu yedi göl, heyelan sonucu oluşmuş ve günümüzde hem ekolojik çeşitlilik hem de görsel güzellikleriyle milli parkın kalbini oluşturuyor. YEDİGÖLLERE NASIL GİDİLİR? Yedigöller'e ulaşım biraz zahmetli görünse de yolun sonunda sizi bekleyen manzara tüm yorgunluğa değiyor. Ankara ve İstanbul'dan ortalama 3-4 saatlik bir yolculukla ulaşmak mümkün. Özel araçla gitmek isteyenler için iki güzergâh bulunuyor: Bolu merkez üzerinden: Yolun bir kısmı asfalt olsa da son 20 kilometresi toprak ve virajlı. Özellikle kış aylarında dikkatli sürüş gerektiriyor. Mengen üzerinden: Bu rota daha uzun olsa da yolları daha konforlu ve genellikle tercih edilen seçenek. Toplu taşıma ile gitmek isteyenler için Bolu otogarından kalkan minibüslerle de ulaşım sağlanabiliyor. Kamp yapmayı planlayanlar genellikle araçla gitmeyi tercih ediyor, çünkü yanlarında malzeme taşımak daha kolay oluyor.

YEDİGÖLLER ÖZELLİKLERİ Yedigöller Milli Parkı, 1965 yılında koruma altına alınmış ve yaklaşık 1.600 hektarlık bir alana yayılıyor. Özellikle kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla kaplı orman dokusu, zengin bir flora ve faunaya ev sahipliği yapıyor. Bölgede yaban domuzu, karaca, geyik, tilki, sincap ve çeşitli kuş türlerini görmek mümkün. Doğal güzelliklerinin yanı sıra park, trekking rotaları, fotoğraf noktaları, şelaleler ve piknik alanlarıyla da öne çıkıyor. Sonbaharda rengarenk yaprakların göllere yansımasıyla ortaya çıkan manzaralar, fotoğrafçıların uğrak yeri oluyor. Ayrıca göllerin çevresinde kurulu yürüyüş parkurları, doğa ile baş başa kalmak isteyen ziyaretçiler için oldukça keyifli. YEDİGÖLLERDE NE YAPILIR? Yedigöller'e gidenlerin en çok yaptığı aktivitelerin başında doğa yürüyüşleri geliyor. Göller arasındaki patika yollar, farklı uzunluklarda yürüyüş rotaları sunuyor. Fotoğraf çekmek için gün doğumu ve gün batımı saatleri en ideal zamanlar. Kamp alanları sayesinde doğayla iç içe konaklamak da mümkün. Çadır kurup gece yıldızların altında uyumak, şehrin yorucu temposundan uzaklaşmak isteyenler için eşsiz bir deneyim. Ayrıca göletlerin çevresinde balık tutmak serbest ve özellikle olta balıkçılığı yapanların ilgisini çekiyor.