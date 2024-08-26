Yediklerinizle cildinizi güzelleştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
Cildimizi güneş ışınlarından ve kozmetik ürünlerinin zararlı etkilerinden korumak için yeterli önlemi alıyor olsak da yeme alışkanlıklarımız hâlâ işleri zorlaştıran bir yerde duruyor olabilir... Yediğimiz besinlerle cildimizin görünüşüne müdahale etme ihtimalimiz olduğunu biliyor muydunuz?
Sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyorsak kimyasal bakım ürünlerine tonla para ödemeden önce beslenme şeklimizde küçük değişiklikler yapmayı denesek daha faydalı olur. Çünkü yediğimiz besinlerin cilt sağlığımız üzerinde reddedilemeyecek etkileri var. Bazı besinler cildimizin nemini korumak ve toksinlerden arındırmak konusunda oldukça başarılı...
Cildinizin parıldamasını istiyorsanız...
Parlak ve sağlıklı görünen bir cilde sahip olmayı kim istemez ki! O zaman sizi yeşil yapraklı sebzelere doğru alalım... Ispanak, roka, maydanoz gibi koyu yeşil renkli sebzeler, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardım ediyor. Hazır gıdalarla sönmüş ve soluklaşmış cildinize koyu yeşil yapraklı sebzelerle cevap verebilirsiniz...
Nem için ilk durak bol su
Cildinizin nemini kaybetmesi ya da yeterince nemlendirilmemesi hem cilt kuruluğuna hem akneye hem soyulmaya neden olur. Cildinizin nemini korumak için yapacağınız ilk şey ise elbette bol bol su içmek. Ne kadar su içilmeli sorusuna uzmanlar genelde kilogram başına 30 ml su gibi bir matematik kuruyor. Yani kilonuz arttıkça tüketmeniz gereken su miktarı da artacaktır.
Cildin nemini korumak ve artırmak için yapılacak ikinci şey ise kahve ve çay tüketimini azaltırken çiğ sebze ve meyve tüketimini artırmak. Çiğ meyve ve sebzelerde su oranı daha yüksek olur.
Nemlendirme sorunundan ziyade cilt kutuluğu gibi bir sorununuz varsa o zaman beslenme listenize zeytinyağını ve havucu ekleyin. Zeytinyağı ve havuç cildinizin elastikiyetini artırır. Bununla beraber havucun güçlü bir A vitamini deposu olması cilt kuruluğu için de işinize yarar. Turuncu renkli sebzelerin güneş korumasında oldukça etkili olduğunu da unutmamak gerekir.
Akne ve sivilceler için önerilen besinlerin başında elbette yine koyu yeşil yapraklı sebzeler ve brokoli geliyor. C ve A vitamini bakımından oldukça zengin olan brokoli, çürükleri iyileştirme konusunda faydalıdır. Akneler için, sivilce haklkalarının giderilmesi için önerilir.
Yaşlanmayı önlemek ve genç bir görünüşe sahip olmak için başvuracağınız besinlerden biri kekik. Kekik, antiseptik ve dezenfektan özelliği sayesinde ciltte oluşacak kırışıklıklarla mücadele eder.
Bu alanda başvurulacak diğer besin de kavundur. Kavun hem oldukça sulu bir meyvedir hem de beta kroten açısından zengindir. Bu da ciltteki kolojen etkisiyle mücadele etmesini, kırışıklarların ve lekelerin giderilmesinde işe yaradığını gösterir.
Cildinizin genç bir görünüme sahip olmasını istiyorsanız başvuracağınız diğer kaynak omega 3 yönünden zengin besinler. Bu başlıktaki en verimli seçenek de pek oğumuzun tahmin edeceği gibi somon olacaktır. Somon hem omega 3 yağ asitleri bakımından hem de kolojen bakımından zengindir.
Kaliteli protein kaynakları tüketmek cilt sağlığınız üzerinde de etkilidir. Güçlü tırnaklar, kök sağlam saçlar ve canlı bir cilt için her gün bir yumurta yemenizin tahmin edeceğinizden daha büyük bir katkısı olabilir.
Kaliteli yağlar cilt sağlığınız için ihtiyacınız olan diğer güçlü maddelerin başında gelir. Avokado, güneşin cildinizde yarattığı hasarı gidermeye yardım eder. Ceviz de cilt sağlığınız açısından faydalı olan diğer doğal yağlardan biridir. Cildinizde pul pul dökülmeler meydana geliyorsa ceviz ve fındık gibi doğal yağlarla bu sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz.
Cildinizin sıkı ve pürüzsüz bir görünüme sahip olmasını istiyorsanız yapacağınız şey C vitamini açısından oldukça zengin olduğu bilinen limon, portakal, kivi ya da greyfurt gibi besinleri tüketmektir. Bu besinler cildi nemlendirir ve pürüzsüz bir görüntü kazanmasına yardım eder. Bu besinler cilt lekelerin iyileştirilmesinde de fayda gösterir.