Yediklerinizle cildinizi güzelleştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?

Nem için ilk durak bol su

Cildinizin nemini kaybetmesi ya da yeterince nemlendirilmemesi hem cilt kuruluğuna hem akneye hem soyulmaya neden olur. Cildinizin nemini korumak için yapacağınız ilk şey ise elbette bol bol su içmek. Ne kadar su içilmeli sorusuna uzmanlar genelde kilogram başına 30 ml su gibi bir matematik kuruyor. Yani kilonuz arttıkça tüketmeniz gereken su miktarı da artacaktır.