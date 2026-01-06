Habertürk
        Yeğenini rehin aldı, ablasını bıçakladı! | Son dakika haberleri

        Yeğenini rehin alıp ablasını bıçakladıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı

        Bursa'da 5 gün önce yeğenini rehin alıp ablasını bıçakla yaralayarak kaçan Özbekistan vatandaşı Mehrali P. (26), bugün ailesinin evine gelince polis operasyon düzenledi. Polisi görünce kapıyı kilitleyip, balkonda elinde bıçakla kendine zarar veren şüpheli, ekipler tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 17:30 Güncelleme: 06.01.2026 - 17:30
        Yeğenini rehin aldı, ablasını bıçakladı!
        Cezaevinde 31 Aralık’ta izinli olarak çıkan Özbekistan vatandaşı Mehrali P., bir gün sonra ablası N.P.’nin (32) Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi 1’inci Özlüce Sokak’taki evine geldi. N.P., madde kullandığını düşündüğü kardeşini annesinin evine göndermek istedi. Ablasına sinirlenen Mehrali P., mutfaktan ekmek bıçağını alarak yeğeni B.G.’yi (3) rehin aldı. Kardeşine müdahale etmek isteyen N.P., elinden yaralandı. Ablasının yaralandığını gören Mehrali P., yeğenini bırakıp kaçtı. Hastaneye giden N.P., buradaki tedavisinin ardından kardeşinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Mehrali P.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

        4 SAAT SONRA TESLİM OLDU

        Bugün Mehrali P.’nin aynı sokakta oturan ailesinin evine gittiği bilgisine ulaşan ekipler, saat 12.00 sıralarında adrese gitti. Polisi karşısında gören Mehrali P. dairenin kapısını kilitleyerek teslim olmamak için direndi.

        Eline bıçak alıp balkona çıkan Mehrali P. kendine zarar vermeye başladı. Bunun üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleriyle Özel Harekat polisleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik ikna çalışmalarının ardından eylemi bırakan Mehrali P., polis gözetiminde sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Dövme sildirmek isterken kabusu yaşadı: Elindeki dokular öldü

        Bir güzellik merkezinde elindeki dövmeyi sildirmek isteyen Yasin Taş'ın sol elinde iddiaya göre hatalı uygulama nedeniyle ikinci derece yanık oluştu. Durumu anlattığı güzellik merkezi görevlileri ise Taş'a "Çok ağrın varsa, eczaneden ağrı kesici al" önerisinde bulundu. (İHA) 

