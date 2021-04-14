Yeliz Yeşilmen'in kim olduğunu öğrenmek ve hakkında bilgi edinmek için internette "Yeliz Yeşilmen kimdir?" ve "Yeliz Yeşilmen kaç yaşında?" sorularına yanıt aranıyor. Peki Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında? İşte detaylar...

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978 (39 yaşında) tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer alan ve ilk olarak bu şekilde tanınan Yeşilmen, Aşkım Aşkım dizisiyle ünlendi.

Foto modellik ve mankenlik de yapan Yeliz Yeşilmen, Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (2007) ve Dansöz (2001) adlı sinema filmlerinde rol almıştır.

Öte yandan şarkıcılık da yapan Yeliz Yeşilmen, 2004 yılında Tat Beni albümüyle müzik dünyasına giriş yaptı. Ardından 2006'da Fiş ve 2009'da Fıstık Çıkı Çıkı albümlerini çıkaran Yeliz Yeşilmen, son olarak 2009 yapımlı Altın Kızlar adlı televizyon dizisinde rol almıştır.

Rol Aldığı Diziler