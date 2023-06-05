Yemek atıkları organik gübreye dönüşüyor!

Çevre Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığının kurumlara "Sıfır Atık Belgesi" verilmesi için kompost tesisi şartı getirdiğini anımsatan Ceylan, şunları kaydetti: "Bakanlık kompostlama yapmayan hiçbir kuruma 'Sıfır Atık Belgesi' verilmeyecek dedi. O zaman biz anladık ki gerçekten biz en doğru noktadan başlamışız. Kompostun su tutma özelliği yüksek. Kurak olduğu zaman, yağmur yağmadığı zaman, sürekli sulama yapılmadığı zaman, o bünyesindeki suyla inanılmaz derecede toprağı nemli tutuyor. Bu da verimlilikte, biliyorsunuz çok önemli hem de yüzde 100 doğal. Yüzde 100 humus bildiğiniz yani toprağın karbon miktarını, azot miktarını fosfor miktarını arttırmış oluyoruz."