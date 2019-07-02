Habertürk'ün yemek ve seyahat sayfası HT Gastro yayında... Modern bir tasarımla yayına başlayan HT Gastro'da yemek ve seyahat tutkunlarını "doyurucu" bir içerik bekliyor.

Yemek yemek sizin için aynı zamanda bir tutkuysa, Türk ve dünya mutfaklarına ilgi duyuyorsanız hem sofranızı hem çantanızı hazırlayın.

Çünkü HT Gastro size sadece mucize lezzetleri değil, yeni yerleri keşfedeceğiniz rotaları da sunuyor. Nereye gideceğiniz konusunda kararsızsanız "Bu Hafta Nereye Gitsem" başlığını özellikle takip edebilirsiniz.

Yakın yerler, yurt içi ve yurt dışı seyahat seçenekleri arasında hızlıca dolaşırken zamanın nasıl geçtiğini anlamayıp "Bugün ne pişirsem" sorusu aklınıza takılabilir... Cevabı yine HT Gastro'da. Pratik, lezzetli ve sizi ünlü bir şef gibi hissettirecek tarifleri denedikten sonra sevdiklerinizle paylaşmak isteyecekseniz...

Söz paylaşmaktan açılmışken "Benim de yemek tariflerim var, hatta videolarım bile var" diyorsanız hiç durmayın htgastro@haberturk.com adresine gönderin, isminizle yayınlayalım.

Şimdi buyrun HT Gastro'ya...