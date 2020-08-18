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Yemeksepeti tarafından yapılan açıklamada, "Özellikle vurgulamak isteriz ki, yüz kızartıcı, bireysel haklara ya da toplumsal huzura zarar veren eylemler ya da girişimler kırmızı çizgimizdir ve kurumumuz tarafından hiçbir şekilde mazur görülmez, göz ardı edilemez" denilerek şunlar kaydedildi:

"İşimizin her seviyesinde ve aşamasında hukuka bağlı kalmak, gereken her noktada kişisel kararlar ya da inisiyatifler yerine yasaları referans almak Yemeksepeti kurum kültürünün en temel parçasıdır.

Kısa bir süre önce Yemeksepeti Banabi Maltepe depomuzda, çalışanlarımızdan birinin adının karıştığı bir taciz iddiası gündeme gelmiştir. İlgili iddia, adalet hususunda tek yetkili olan adli mercilerle derhal paylaşılmıştır. Aynı depoda farklı pozisyonlarda çalışan 3 kişi iç işleyişi ya da hukuki girişimleri dahi beklemeden, iddiaya adı karışan kişiyi şiddetli darp etmişlerdir.

Olay depo yöneticilerimiz ve bölge müdürlerimiz tarafından ilgili departmanlarımıza bildirildikten sonra hem iddianın muhatabı kişinin hem de kavgaya karışan çalışanlarımızın iş akitleri kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak sona erdirilmiş; söz konusu üzücü iddianın tüm yönleriyle araştırılması için yetkili merciler, hukuk birimimiz tarafından derhal bilgilendirilmiştir. Hukuku tüm işleyişinin merkezine almış bir kurum olarak, yasaların dışında kalan herhangi bir seçenek bizim için yok hükmündedir. Değerlendirilmesi bir kenara, gündemimiz dahi olamaz.

İddia edilen hususların adli merciler tarafından titizlikle araştırılarak aydınlatılacağına olan inancımız tamdır. Süreci tüm aşamaları ile takip etmeye devam edeceğiz."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERDİLER

Öte yandan geçtiğimiz ay yaşanan olayın ardından yapılan açıklamaya, sosyal medyada çok sayıda kişi 'yemeksepetiboykot' hashtagi ile tepkilerini dile getirdi. Kullanıcılar, küçük bir çocuğa yönelik olduğu ileri sürülen taciz olayını ortaya çıkaran çalışanların işten çıkartılmasına tepki gösterdi.