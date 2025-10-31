Yemekteyiz birincisi kim oldu? 31 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, 200 bin TL'lik ödül kimin?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 31 Ekim Cuma günü haftanın finaliyle ekrana geliyor. 200 bin TL değerindeki büyük ödülü kazananı son puanlamanın ardından netleşecek. Peki Yemekteyiz birincisi kim oldu?
Yemekteyiz birincisi haftanın finali gününde belli olacak. Sultan Hanım, Hüseyin Bey, Burcu Hanım, Ayşe Hanım, Arda Bey arasından sadece biri birinci olacak ve 200 bin TL’nin sahibi olacak. Peki Yemekteyiz birincisi kim oldu? 31 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, 200 bin TL’lik ödül kimin?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı henüz açıklanmadı. 200 bin TL'lik büyük ödül, final puanlamasının ardından belli olacak. Sonuç açıklandığında yer vereceğiz.
YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU
Sultan Hanım
Hüseyin Bey
Burcu Hanım
Ayşe Hanım
Arda Bey