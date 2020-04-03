Yemekteyiz'de 3 Nisan Cuma yani bugün final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 3 Nisan Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

3 NİSAN YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali Mehtap Hanım'ın evinde yapıldı. Mehtap Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte, 3 Nisan Yemekteyiz haftanın finaline dair detaylar...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

Mehtap Hanım

İbrahim Bey

Senem Hanım

Emrah Bey

Şeyma Hanım