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        Haberler Televizyon Yemekteyiz'de kim kazandı ve büyük ödül ne kadar? 6 Ekim 2023 Cuma puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birincisi kim oldu?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 6 Ekim 2023 Cuma Yemekteyiz'de haftanın birincisi...

        TV8'in her bölümü heyecanla beklenen ve ünlü sunucu Zuhal Topal'ın sunumuyla gerçekleşen yemek yarışmasın Yemekteyiz'de haftanın finali bugün gerçekleştiriliyor. Son olarak Pınar hanımın ev sahipliği yarışmada bugün Turhan beyin evine konuk olunacak. İşte, 6 Ekim 2023 Cuma Yemekteyiz'de haftanın finali hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 01:28 Güncelleme: 07.10.2023 - 01:28
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        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali için artık geri sayıma geçildi. Bugün son olarak Turhan beyin evine konuk olan yarışmacılardan biri, büyük ödülü almaya hak kazanacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği 6 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına dair ayrıntılar...

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        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi Turhan Bey oldu. Haftanın birincisi Turhan aynı zamanda 75 bin TL değerinde ödülün de sahibi oldu.

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        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU (HENÜZ AÇIKLANMADI)

        1. gün yarışmacısı : Merve Hanım

        2. gün yarışmacısı : Hassan Bey

        3. gün yarışmacısı : Mediha Hanım

        4. gün yarışmacısı : Pınar Hanım

        5. gün yarışmacısı : Turhan Bey

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        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

        Bu hafta en yüksek puanı alan isim 75 bin TL para ödülü kazanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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