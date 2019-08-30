Yemekteyiz'de 30 Ağustos Cuma yani bugün final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 30 Ağustos Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu mu? İşte cevabı...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ 30 AĞUSTOS

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali Güngör Gündübey'in evinde yapılıyor. Güngör Bey'in yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 30 Ağustos Yemekteyiz haftanın finali ve yarışmacıları...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Sinan Yıldız

Sibel Akan Tanyeri

Hayriye Tarlar Birden

Aysun Hocaoğlu

Güngör Gündübey