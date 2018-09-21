Yemekteyiz programında haftanın beklenen günü geldi. Bu akşam ödülün kazananı belli olacak. Bu hafta da birbirinden hırslı yarışmacıları ağırlayan program Yemekteyiz'de 10 bin liralık ödülün sahibi kim olacak? 21 Eylül Yemekteyiz birincisi kim oldu? Yemekteyiz programında ödülü kim kazandı?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz yarışması bugün saat 15:45'de yayınlanmaya başladı programın sonunda ödülün sahibi belli olacak. Haftanın birincisi belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ FİNAL ÖDÜLÜ NE KADAR?

Onur Büyüktopçu'nun sunduğu yarışmada Onur Büyüktopçu da puanlamaya katılarak birinciyi belirliyor. Beş günün sonunda her hafta bir kişi 10 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor.

YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN YARIŞMACILARI

Esra Kürtünlü

Ateş Faruk Yılmaz

Derya Yavuz

Nursen Kahraman

Gürkan Kaçmaz

GEÇTİĞİMİZ HAFTA YEMEKTEYİZ'DE ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?

Yemekteyiz`de haftanın birincisi belli oldu! 28 Puan toplayan Ebru Bilgi bu haftanın birincisi oldu ve büyük ödülünde sahibi oldu! Ebru`nun ardından en çok puan alan yarışmacı Aytekin Çibuk olurken en puanı ise Serkan Gülük topladı.

YEMEKTEYİZ SUNCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de doğdu. İngiltere 'de, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol oynayan Onur Büyüktopçu, en son olarak Kiralık Aşk adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Onur Büyüktopçu oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.

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