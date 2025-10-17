Habertürk
Habertürk
        Yemekteyiz kim kazandı? 17 Ekim 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 200 bin TL'lik ödülü kim aldı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi haftanın finalinde açıklanıyor. Haftanın finalinde Zuhal Topal'ın oylarının eklenmesi ile birlikte 200 bin TL kazanan yarışmacı belli olacak. Beş yarışmacıdan biri en yüksek puanı alarak gün birincisi oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı, 200 bin TL'lik ödülü kim aldı?

        Giriş: 17.10.2025 - 15:16 Güncelleme: 17.10.2025 - 15:16
        Yemekteyiz birincisi puan durumuna göre belli oluyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2 Mayıs 2025 Cuma günü yayınlanan final bölümünde, haftanın birincisi ve 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi açıklanıyor. Hafta boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasında en yüksek puanı alan isim, büyük ödül ile yarışmadan ayrılıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 17 Ekim 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de 200 bin TL’lik ödülü kim aldı?

        YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

        17 Ekim Yemekteyiz birincisi gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacak.

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

        Mukadderat Kayrım

        Şevket Yılmaz

        Hatice Özyıldız

        Filiz Aygün

        Bilal Karatay

