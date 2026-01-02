2 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? sorusu cuma akşamı yanıt buldu. Sunucu Zuhal Topal'ın puanlarının da birinciyi seçmede etkili olduğu Yemekteyiz'de 2 Ocak Cuma günü gerçekleşen finalde haftanın puan durumu belli buldu ve 200 bin TL'nin sahibi açıklandı. İşte bu haftanın yarışmacıları ve tüm detaylar