Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 2 Ocak 2026 Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de 200 bin TL’lik haftanın ödülünü kim aldı?

        Yemekteyiz kim kazandı? 2 Ocak 2026 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 200 bin TL'lik haftanın ödülünü kim aldı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de, cuma akşamı haftanın finali gerçekleşiyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'in 29 Aralık-2 Ocak tarihli haftasında, 200 bin TL'lik para ödülü için yarıştı. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 2 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 10:28 Güncelleme: 02.01.2026 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? sorusu cuma akşamı yanıt buldu. Sunucu Zuhal Topal'ın puanlarının da birinciyi seçmede etkili olduğu Yemekteyiz'de 2 Ocak Cuma günü gerçekleşen finalde haftanın puan durumu belli buldu ve 200 bin TL'nin sahibi açıklandı. İşte bu haftanın yarışmacıları ve tüm detaylar

        2

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 200 BİN TL'Yİ KİM KAZANDI, BİRİNCİ OLDU?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi Halime Hanım 200 bin TL'nin sahibi oldu.

        3

        YARIŞMACILAR

        SİNAN

        EYLEM

        MUSTAFA

        HATİCE

        HALİME

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Akıl almaz hata!
        Akıl almaz hata!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi