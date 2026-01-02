Yemekteyiz kim kazandı? 2 Ocak 2026 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 200 bin TL'lik haftanın ödülünü kim aldı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de, cuma akşamı haftanın finali gerçekleşiyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'in 29 Aralık-2 Ocak tarihli haftasında, 200 bin TL'lik para ödülü için yarıştı. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 2 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 200 BİN TL'Yİ KİM KAZANDI, BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi Halime Hanım 200 bin TL'nin sahibi oldu.
YARIŞMACILAR
SİNAN
EYLEM
MUSTAFA
HATİCE
HALİME