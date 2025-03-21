Yemekteyiz kim kazandı? 21 Mart Yemekteyiz birincisi kim oldu, büyük ödülü alan kim?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finaliyle bugün ekrana geliyor. Beş yarışmacı 150 bin TL'yi kazanmak için birbirleri ile hafta boyunca mücadele etti. Yemekteyiz'de bu hafta Ülviye Hanım, Elif Hanım, Coşku Bey, Ebru Hanım, İbrahim Bey yarıştı. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 21 Mart Yemekteyiz birincisi kim oldu, büyük ödülü alan kim?
Haftanın finaliyle Yemekteyiz ekrana geliyor. Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları arasından bir isim 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. İşte, 21 Mart puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi olan yarışmacı hakkında bilgiler...
BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
Ülviye Hanım
Elif Hanım
Coşku Bey
Ebru Hanım
İbrahim Bey
YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU, 150 BİN TL'Yİ KİM KAZANDI?
Bu haftanın Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi henüz belli olmadı. Yapılacak olan son puanlamanın ardından toplam puan durumuna göre belli olacak.