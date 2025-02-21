Yemekteyiz kim kazandı? 21 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumuna göre kim birinci oldu?
Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yemekteyiz birincisi 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 21 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumuna göre kim birinci oldu?
Yemekteyiz birincisi bugün belli oluyor. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yemek yarışmasında 5 yarışmacı, kendi günlerinde tezgah başına geçerek tüm hünerlerini sergiliyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen programda, büyük ödülü kazanan yarışmacı son bölüm ardından merak konusu oluyor. İşte, 21 Şubat Yemekteyiz birincisi ve puan durumu
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi akşam saatinde program bitimine doğru belli olacak.
YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Emine Ekşi
Özlem Altmışlar
Hasan Koca
Umu Banina Bah
Sinan Ediz