Yemekteyiz kim kazandı? 6 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
Yemekteyiz birincisi haftanın finalinde açıklanıyor. Yarışmacılar en yüksek puanı almanın çabasında. Masa düzeninden yemeklerin lezzetine, servisin hızından rakiplerin birbirine verdiği puanlara kadar her detay, 200 bin TL'lik büyük ödüle kavuşmak için. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 6 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
Giriş: 06.02.2026 - 13:38 Güncelleme: 06.02.2026 - 13:38
Zuhal Topal'dan en yüksek puanı alan isim büyük ödülün sahibi olacak. Peki 6 Şubat Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Yemekteyiz haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacak.
BU HAFTANIN YARIŞMACILARI
Şükran
Fadik
Erkan
Vedat
Serap
