Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, büyük ödülü kim kazandı?

Yemekteyiz'de kazanan yarışmacı haftanın puan durumuna göre belli oldu. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması programında, beş yarışmacı tüm hünerlerini sergiliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 29 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu nasıl?