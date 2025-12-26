Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz’de kim kazandı? 26 Aralık Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın puan durumu nasıl?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Aralık Cuma günü haftanın finaliyle ekrana geliyor. Yemekteyiz'de gerçekleşen finalde haftanın puan durumu belli oldu ve 200 bin TL'nin sahibi açıklanacak. Peki Yemekteyiz'de kim kazandı? 26 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın puan durumu nasıl?

        Giriş: 26.12.2025 - 09:49 Güncelleme: 26.12.2025 - 09:49
        Yemekteyiz birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Birbirinden iddialı 5 yarışmacının her gün mutfakta hünerlerini gösterdiği yarışmada 200 bin TL’lik ödülü kazanan isim Zuhal Topal tarafından açıklanıyor. Peki Yemekteyiz’de kim kazandı? 26 Aralık Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın puan durumu nasıl?

        YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

        Yemekteyiz birincisi program bitimine doğru açıklanacak. Zuhal Topal haftalık toplanan puanları duyurduktan sonra 200 bin TL’lik ödülü kazanan belli olacak.

        YEMEKTEYİZ 26 ARALIK CUMA HAFTANIN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

        Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın final bölümü 26 Aralık Cuma günü saat 16.00’da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

