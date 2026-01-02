Habertürk
Habertürk
        Yemen'de BAE destekli GGK güçlerine hava saldırısı

        Yemen'de BAE destekli GGK güçlerine hava saldırısı

        Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlere yönelik hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. GGK'ye bağlı "Bağımsız Aden TV" kanalı, Suudi Arabistan'ın GGK'nin kontrolündeki 37. Tugayı'nı hava saldırılarıyla hedef aldığını" iddia etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 18:15 Güncelleme: 02.01.2026 - 18:15
        Yemen'de BAE destekli GGK güçlerine hava saldırısı
        Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerin hava saldırılarıyla hedef alındığı bildirildi.

        Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Hadramevt bölgesini geçen ay ele geçiren GGK'ye bağlı güçler ile bölgedeki askeri üsleri geri almaya çalışan Yemen hükümet güçleri arasında çatışma çıktı.

        Hükümete bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri ile çatışmaya giren GGK güçleri, Hadramevt bölgesinde hava saldırılarıyla hedef alındı.

        GGK, saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini iddia etti

        GGK'ye bağlı "Bağımsız Aden TV" kanalı, "Suudi Arabistan'ın Hadramevt'te GGK'nin kontrolündeki 37. Tugayı'nı hava saldırılarıyla hedef aldığını" iddia etti.

        Kanal ayrıca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan hava saldırısına ait olduğu öne sürülen bir video paylaştı.

        Yemen Enformasyon Bakan Vekili Abdulbasit el-Kaidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hadramevt bölgesinde "Askeri Karargahları Teslim Alma Operasyonu"nun duyurulmasının ardından çatışmaların başladığını söyledi.

        Hadramevt Vadisi'nde yer alan El-Haşa bölgesinde Vatan Kalkanı Kuvvetleri ile GGK'ye bağlı unsurlar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını dile getiren Kaidi, bahsi geçen operasyonun da bir aydan beri gerilimin yaşandığı Hadramevt Vadisi ve çölünde istikrar ve güveni sağlayarak sivilleri korumak üzere başlatıldığını söyledi.

        Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti, ülkenin doğusunda BAE destekli GGK'nin ele geçirdiği Hadramevt vilayetinde "Askeri Karargahları Teslim Alma Operasyonu" başlatıldığını duyurmuştu.

        GGK'ye bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri (GSK) Sözcüsü Muhammed en-Nakib ise hükümetin operasyonu duyurmasından kısa süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tüm cephelerde karşılık vereceklerini ifade etmişti.

        Yemen'de yaşanan son gelişmeler

        Yemen'deki BAE destekli ayrılıkçı GGK, 3 Aralık'ta, Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu illeri Hadramevt ve Mehra'yı askeri hamlelerle ele geçirdi.

        Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık sabahı Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.

        Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığının onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

        Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

        Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise Yemen'in talebi doğrultusunda BAE'ye, Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

        Riyad yönetimi, BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

        BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

