Yemen'de Husilerden füzeli saldırı: 2 çocuk öldü, 33 sivil yaralandı 0:00 / 0:00

AA

Yemen resmi ajansı SABA'nın Marib'teki yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Husiler, Marib'in kuzeyinde sivil nüfusun yer aldığı Er-Ravda Mahallesini, balistik füzelerle hedef aldı.

Füze saldırısında 2 çocuk yaşamını yitirdi, 4'ü kadın, 5'i çocuk 33 sivil yaralandı, bölgedeki 12 ev zarar gördü.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, daha önce yaptığı açıklamada, bölge halkının yanı sıra sığınmacıların da bulunduğu yoğun nüfusa sahip Ravda Mahallesinin İran yapımı 3 balistik füzeyle hedef alındığını duyurmuştu.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu, ölü ve yaralıların olduğunu belirten İryani, bazı evlerin de hasar aldığı bilgisini paylaşmıştı.

AA'nın haberine göre; Yemen hükümeti, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Husilerin, savaşın başladığı 2014'ten bu yana Marib'e 300'ü aşkın füze saldırısı düzenlediğini belirtmişti.

Yemen'de meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.