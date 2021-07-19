Yemen'in Aden Limanı açıklarında bir petrol gemisi battı

AA

Yemen Ulaştırma Bakanlığı, Aden Liman İşletmeleri Kurumu ile Denizcilik İdaresine geminin battığı bölgeye giderek, çevreye verilen zararı tespit etmeleri ve gemilerin hareketini engellemesine neden olabilecek malzemeleri alandan uzaklaştırmaları yönünde talimat verdi.

Bakanlık ayrıca bu kurumlardan acilen bir değerlendirme ve neler yapılabileceği hakkında rapor sunmalarını da istedi.

Bakanlık, sorunun çözülmesi ve olaydan kaynaklanan zararın karşılanması için batan geminin maliki Yemenli "Abra el-Bahhar" denizcilik şirketinde konuyla görevli yetkilinin çağrılması gerektiğini vurguladı.

Geminin ne kadar petrol taşıdığına ve oluşan zararın miktarına ilişkin bilgi verilmedi.