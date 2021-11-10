Yemen'de karışıklık sürüyor 0:00 / 0:00

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GGK'den yapılan yazılı açıklamada, Riyad Anlaşması'nın hükümlerinin acilen uygulanması, güneydeki illere vali ve emniyet müdürleri atanması ve Merkez Bankasına yeni bir yönetim getirilmesi gerektiği belirtildi.

Hükümetin, Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını "engellediği" ileri sürülen açıklamada, GGK'nin bu konuda "sabrının kalmadığı" ifade edildi.

Yemen hükümetindeki GGK mensubu bakanların hükümetten çekilebileceğine işaret edilen açıklamada, "Hükümetteki mevcudiyetimizin halkımızın aşağılanmasına ve aç bırakılmasına bir araç olmasını kabul etmiyoruz. Hükümete katılımımızın devam edip etmemesi konusunda yeni bir pozisyon almamız gerekecek." ifadeleri kullanıldı.

RİYAD ANLAŞMASI KAPSAMINDA GELİŞMELER

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK arasında "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı.

Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanamamıştı.

Suudi Arabistan yönetiminin, Temmuz 2020'de Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara bir öneri sunduğu duyurulmuştu.

Bunun üzerine GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için Konseyin özerk yönetimden vazgeçtiğini bildirmişti.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki özerklikten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı.

Hadi, daha sonra da Başbakan Muin Abdulmelik'i Riyad Anlaşması uyarınca yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.