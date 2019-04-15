Tokat’ta, ilkbaharla birlikte özel ocaklarda pişirilerek lokantalarda servis edilmeye başlayan Tokat kebabı, lezzetiyle damaklarda ayrı bir tat bırakırken, fiyatıyla da adeta cep yakıyor.

İHA'nın haberine göre Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle coğrafi işaret tescili alınan ve dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabı kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşil biber, patates, sarımsakların özel fırınlarda şişlere takılmasıyla pişiriliyor.

KEBABIN LEZZETİ KUYRUK YAĞINDAN GELİYOR

Baba mesleği kebapçılığı 24 yıldır yapan Ümit Koçer, Tokat kebabına lezzeti veren kuyruk yağının şişin en üzerine takıldığını daha sonra şişe parçalar halinde kesilmiş kuzu eti, ince kesilmiş patates ile patlıcanın sıra ile takıldığını söyledi.

Başka bir şişe ise domates, biber ile sarımsak takılarak kebap ocağının ortasında bulunan yatay demire şişlerin asıldığını belirten Koçer, kebabın özel ocakta iki tarafında yanan odun ateşi ile yaklaşık 20-25 dakikada pişirilerek servis yapıldığını kaydetti.

KİLOGRAM FİYATINA 60 LİRA ZAM GELDİ

Tokat kebabının kilogram fiyatı 180 liradan 240 liraya, porsiyonu ise 45 liradan 60 liraya yükseldi.

Kebapçılar et ve sebze fiyatlarındaki artışın yanı sıra personel ve girdi maliyetleri nedeniyle zammın kaçınılmaz olduğunu ifade ederken, kebap fiyatları lokantalara göre kilogram fiyatı 220 ile 240 lira arasında değişiyor.

Kebap ustası Koçer, bir porsiyon kebabın bir buçuk şişten oluştuğunu porsiyonda yaklaşık 250 gram et kullanıldığını kaydetti. Bir kilo kebapta ise 6 şişe et takıldığını kaydetti.

Tokat kebabı sezonun henüz başlamadığını ifade eden Koçer, “Tokat’ta kebabı sezonu yerli sebzesinin çıktığı haziran ayında başlar. Bu sene et ve sebzenin pahalı olması nedeniyle fiyatlarda artış olacak. Kilosu 220 ile 240 arası değişecek” diye konuştu.