AA

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2020/1. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav tarihleri değiştirildi.

Daha önce 14-15 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ertelenen 2020/1.Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı'nın daha önce başvurusu kesinleşen adayların katılımıyla 4-13 Temmuz'da, 2020/1. Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı'nın da 11-12 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı.