Yener İnce'den flaş doping açıklaması!

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İnce, sosyal medyadaki doping iddialarına cevap verdi.

Yener İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir iftira atarken biraz da olsa zeka gerekir sonra kişi kendinden bilir işi derler, yaratmaya çalıştığınız algı üzerinize yapışır. İster misiniz bakalım bugüne kadar şu an Türkiye'de aktif futbol oynamaya devam eden hangi oyuncuların doping testleri pozitif çıkmış."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Kongre Üyesi Hakan Hanoğlu sosyal medya hesabından, "GS futbol takiminin herhangi hir macta herhangi bir futbolcusunun doping kullandigina dair belge - bilgi verecek arkadasa ( faal futbolcular - teknik ekip - idari ekip dahil ) 1 milyon TL ödül verecegim..! Isim - gorev sakli tutulacaktir.. " ifadelerini kullandı.