Daha fazla üst seviyelerde oynamış kariyerli oyuncuları olabilir ama bu maça teslimiyet duygusuyla çıkacağımız anlamına gelmiyor. Onları zor bir maçın beklediğini söyleyebiliriz. Elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Derbinin Yeni Adana Stadı'nda oynanacak olması maça ayrı bir heyecan ve motivasyon katıyor. Elimizden geleni en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız."