Tencere, tabak, çatal-bıçak gibi mutfak eşyalarını düzenli olarak kullandıkça yıkarız. Peki ya yeni aldığınız mutfak eşyalarını kullanmadan önce yıkıyor musunuz? İşte sağlık açısından dikkatli edilmesi gereken durumlar...

Birçok yeni mutfak eşyası, sergileme ve depolama sırasında çizilmeleri veya oksidasyonu önlemek için uygulanan koruyucu kaplamalarla birlikte gelir. Yıkama, bu kaplamaların çıkarılmasına yardımcı olur ve pişirme kaplarınızın tariflerinize müdahale eden herhangi bir kalıntı madde olmadan amaçlanan kullanıma hazır olmasını sağlar.

Gereçler genellikle üretimden perakende raflarına kadar çeşitli ellerden geçer. Müşteriler bunları inceleyebilir ve mağaza personeli yeniden stoklama sırasında bunları çok fazla elle müdahele edebilir. Yeni gereçlerinizi yıkamak, temiz bir sayfa sunan ve taşıma sürecinin hijyeniyle ilgili endişeleri azaltan bir önlem önlem adımıdır.

Seri üretim tesislerinde, gereçler alerjenlerle veya temizlik kimyasallarıyla temas edebilir. Yıkama, bu maddelerin olası izlerini ortadan kaldırmaya, alerjisi olan kişileri korumaya ve yemek pişirme işleminizin istenmeyen kimyasal etkilerden arınmış olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Yeni mutfak eşyalarınızı, gevşek parçacıkları veya tozu gidermek için akan su altında ön bir durulama yapın.

Bulaşık deterjanı, yumuşak sünger veya bez ve ılık su.

Yeni gereçleri yıkamak, size kişisel bir dokunuş sağlar ve pişirme kaplarına aşina olmanızı sağlar. Bir sahiplik duygusu oluşturur ve mutfağınızdaki temizlik standartlarının kontrolünün sizde olduğundan emin olmanızı sağlar.

4. HAFİFÇE OVALAYIN

Mutfak eşyalarını, çatlaklara ve saplara dikkat ederek nazik ovalayın. Bu adım, üretim kalıntılarını ovalayın. Bu adım, üretim kalıntılarını veya koruyucu kaplamaları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

5. DURULAYIN

Sabunu ve kalan parçacıkları gidermek için mutfak eşyalarını ılık akan su altında durulayın. Geride sabun kalıntısı kalmadığından emin olun.

6. TAMAMEN KURULAYIN

Mutfak eşyalarını temiz bir havluyla kurulayın veya saklamadan veya kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.