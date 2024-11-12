Yeni mutfak eşyaları kullanılmadan önce yıkanmalı mıdır?
Mutfağımızda kullanmak için aldığımız mutfak araç gereçlerini bazı insanlar yeni olduklarından dolayı yıkamaya gereği görmeden kullanmaya başlar. Peki, bu durum sağlık açısından bir zarar teşkil eder mi? İşte detaylar...
Tencere, tabak, çatal-bıçak gibi mutfak eşyalarını düzenli olarak kullandıkça yıkarız. Peki ya yeni aldığınız mutfak eşyalarını kullanmadan önce yıkıyor musunuz? İşte sağlık açısından dikkatli edilmesi gereken durumlar...
YENİ ALINAN MUTFAK EŞYALARINI YIKAMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?
KORUYUCU KAPLAMALARIN ÇIKARILMASI
Birçok yeni mutfak eşyası, sergileme ve depolama sırasında çizilmeleri veya oksidasyonu önlemek için uygulanan koruyucu kaplamalarla birlikte gelir. Yıkama, bu kaplamaların çıkarılmasına yardımcı olur ve pişirme kaplarınızın tariflerinize müdahale eden herhangi bir kalıntı madde olmadan amaçlanan kullanıma hazır olmasını sağlar.
ALERJEN VE KİMYASAL KALINTILAR
Seri üretim tesislerinde, gereçler alerjenlerle veya temizlik kimyasallarıyla temas edebilir. Yıkama, bu maddelerin olası izlerini ortadan kaldırmaya, alerjisi olan kişileri korumaya ve yemek pişirme işleminizin istenmeyen kimyasal etkilerden arınmış olmasını sağlamaya yardımcı olur.
MAĞAZADAN EVE TAŞIMA
Gereçler genellikle üretimden perakende raflarına kadar çeşitli ellerden geçer. Müşteriler bunları inceleyebilir ve mağaza personeli yeniden stoklama sırasında bunları çok fazla elle müdahele edebilir. Yeni gereçlerinizi yıkamak, temiz bir sayfa sunan ve taşıma sürecinin hijyeniyle ilgili endişeleri azaltan bir önlem önlem adımıdır.
KİŞİSEL DOKUNUŞ
Yeni gereçleri yıkamak, size kişisel bir dokunuş sağlar ve pişirme kaplarına aşina olmanızı sağlar. Bir sahiplik duygusu oluşturur ve mutfağınızdaki temizlik standartlarının kontrolünün sizde olduğundan emin olmanızı sağlar.
MUTFAK EŞYALARINIZI ETKİLİ YIKAMA YÖNTEMLERİ
1. SAHİP OLMANIZ GEREKEN EŞYALAR
Bulaşık deterjanı, yumuşak sünger veya bez ve ılık su.
2. ÖNCE DURULAYIN
Yeni mutfak eşyalarınızı, gevşek parçacıkları veya tozu gidermek için akan su altında ön bir durulama yapın.
3. BULAŞIK DETERJANI
Süngerinize veya bezinize az miktarda yumuşak bulaşık deterjanı uygulayın. Mutfak eşyalarına zarar verebilecek aşındırıcı malzemeler kullanmaktan kaçının.
4. HAFİFÇE OVALAYIN
Mutfak eşyalarını, çatlaklara ve saplara dikkat ederek nazik ovalayın. Bu adım, üretim kalıntılarını ovalayın. Bu adım, üretim kalıntılarını veya koruyucu kaplamaları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
5. DURULAYIN
Sabunu ve kalan parçacıkları gidermek için mutfak eşyalarını ılık akan su altında durulayın. Geride sabun kalıntısı kalmadığından emin olun.
6. TAMAMEN KURULAYIN
Mutfak eşyalarını temiz bir havluyla kurulayın veya saklamadan veya kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.