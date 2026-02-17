Yeni Ankara Stadyumu çalışmalarında son durum nedir, stat ne zaman açılacak?
TOKİ tarafından yapılan Yeni Ankara Stadyumu'nun inşası büyük bir hızla sürüyor. Şu ana kadar yüzde 80'lik kısmın tamamlandığı yeni yapı halka açıldığında 13 farklı spor branşına ev sahipliği yapacak. Tesis, son teknolojik imkânlarla donatılmış Türkiye'nin 3. büyük stadı olarak 7 gün 24 saat yaşayan bir spor kampüsü haline gelecek. Peki, Yeni Ankara Stadyumu ne zaman açılacak, hangi branşlar olacak?
Türkiye'nin 3. büyük stadı olacak Yeni Ankara Stadyumu'nun çalışmaları sürüyor. 13 farklı spor branşına hizmet verecek stadyum 51 bin kişi kapasitesine sahip, 7 gün 24 saat yaşayan bir spor kampüsü olarak inşa ediliyor. Ankara'nın merkezinde, eski 19 Mayıs Stadyumu yerleşkesinde yükselen ve yapımının yaklaşık yüzde 80'i tamamlanan yeni statın ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, Yeni Ankara Stadyumu ne zaman açılacak, çalışmalarda son durum nedir?
YENİ ANKARA STADYUMU 13 FARKLI SPOR BRANŞINA HİZMET VERECEK
Ankara'nın merkezinde, eski adıyla 19 Mayıs Stadyumu yerleşkesinde yükselen ve yapımının yaklaşık yüzde 80'i tamamlanan Yeni Ankara Stadyumu, atletizm pisti ve binası, tenis pisti ve binası ile güreş, judo, karate, tekvando, boks, okçuluk, atıcılık, eskrim, masa tenisi, curling, muaythai ve kick boks antrenman salonlarını da bünyesinde barındıracak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı adına TOKİ tarafından inşa esilen statla ilgili bilgi veren Proje Müdür Yardımcısı Aygün Akar, çalışmaları AA muhabirine anlattı.
"Kapalı alanda yapılacak yüksek atlama salonu Türkiye’de ilk olacak. Sporcularımız yaz-kış bu branşları kesintisiz yapabilecek. İlk etapta güreş, masa tenisi, dans, eskrim, atıcılık, okçuluk, boks, karate, tekvando, judo, kick boks gibi branşların alanları netleşmiş durumda. Ayrıca 16 tane antrenman salonu da bulunuyor. Burası sadece hafta sonu maç yapılan bir alan değil, 7 gün 24 saat yaşayan bir spor kampüsü haline gelecek."
YENİ ANKARA STADYUMU ÇALIŞMALARINDA SON DURUM NEDİR?
Ankara'nın merkezinde, eski adıyla 19 Mayıs Stadyumu yerleşkesinde yükselen ve yapımının yaklaşık yüzde 80'i tamamlandı. Akar, statın 2026-2027 sezonuna yetişeceğini ifade etti.
"Şu anda inşaatın bitmesi aşamasında son aşamalara geldik diyebiliriz. Koltuk imalatlarımız yakında başlayacak, saha zemininin alt yapısına başlamış durumdayız, 2026-2027 sezonuna yetiştireceğiz."
YENİ ANKARA STADYUMU NE ZAMAN AÇILACAK?
"Yeni Ankara Stadyumu", atletizm ve tenis sahaları yanı sıra 13 ayrı branş için antrenman salonlarıyla birlikte Türkiye'nin 3. büyük stadı olarak 2026-2027 sezon başında hizmete açılacak.
Gelen herkesin hayran kalacağı bir stat olacağını vurgulayan Akar, şunları kaydetti:
"Basın tribünü üst katta hem kapalı alanda hem dışarıda bulunacak, basın için bin 417 kişilik yer ayrıldı. Gelen herkes çatı yapısına ve ambiyansına çok hayran kalacaklardır. Stat ulaşım açısından da her türlü ana arterlere açık. Hemen yanımızda hızlı tren hattı, metro istasyonu, millet bahçesi bulunuyor. Ulaşımı en kolay statlardan birisi olacak. Bütün Ankaralılar 7/24 hizmet alabilecek, yaklaşık 6 ay sonra hizmete açılacak. Burası vatandaşın gezi alanlarıyla da bir spor yerleşkesi olacak."