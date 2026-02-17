YENİ ANKARA STADYUMU 13 FARKLI SPOR BRANŞINA HİZMET VERECEK

Ankara'nın merkezinde, eski adıyla 19 Mayıs Stadyumu yerleşkesinde yükselen ve yapımının yaklaşık yüzde 80'i tamamlanan Yeni Ankara Stadyumu, atletizm pisti ve binası, tenis pisti ve binası ile güreş, judo, karate, tekvando, boks, okçuluk, atıcılık, eskrim, masa tenisi, curling, muaythai ve kick boks antrenman salonlarını da bünyesinde barındıracak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı adına TOKİ tarafından inşa esilen statla ilgili bilgi veren Proje Müdür Yardımcısı Aygün Akar, çalışmaları AA muhabirine anlattı.

"Kapalı alanda yapılacak yüksek atlama salonu Türkiye’de ilk olacak. Sporcularımız yaz-kış bu branşları kesintisiz yapabilecek. İlk etapta güreş, masa tenisi, dans, eskrim, atıcılık, okçuluk, boks, karate, tekvando, judo, kick boks gibi branşların alanları netleşmiş durumda. Ayrıca 16 tane antrenman salonu da bulunuyor. Burası sadece hafta sonu maç yapılan bir alan değil, 7 gün 24 saat yaşayan bir spor kampüsü haline gelecek."