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        Haberler Dünyadan Yeni aşk iddiası: Jennifer Aniston ile Pedro Pascal birlikte görüntülendi - magazin haberleri

        Yeni aşk iddiası: Jennifer Aniston ile Pedro Pascal birlikte görüntülendi

        Hollywood'un iki ünlü ismi Jennifer Aniston ile Pedro Pascal'ın çıktıkları akşam yemeği sonrası gazetecilere yakalanması, aşk iddialarını alevlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 10:21 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:24
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        ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, Şilili meslektaşı Pedro Pascal ile akşam yemeği çıkışında görüntülendi. 56 yaşındaki Aniston ile 49 yaşındaki Pascal, Batı Hollywood'da bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

        Restoran kapısında derin bir sohbete dalan ikili, aşk dedikodularını alevlendirdi. Yaklaşık 3,5 saat süren akşam yemeği buluşması, Pascal'ın, Aniston'ın dizisi 'The Morning Show'da yer alacağı yönündeki söylentilerin ardından geldi.

        İkilinin fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasıyla birlikte hayranları, onları birbirlerine çok yakıştırdıklarını belirten mesajlar yazdı. İki oyuncunun buluşmasının birlikte rol alabilecekleri bir projeyle ilgili olabileceğini düşünenler de oldu.

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        Pedro Pascal özel hayatını gizli tutmaya çalışsa da geçmişte Maria Dizzia, Lena Headey ve Robin Tunney gibi ünlü yıldızlarla aşk yaşadığı biliniyor.

        Jennifer Aniston ise 2000 -2005 arasında Brad Pitt, 2015 - 2018 arasında ise Justin Theroux ile evliydi.

        Öte yandan hayranları, Aniston'ın görünümündeki detayı hızla fark etti. Ünlü oyuncu, kendisini dünya çapında üne kavuşturan 'Friends' dizisindeki Rachel Green karakterinin 2004'teki final bölümündekine benzer giyinmişti.

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        #Pedro Pascal
        #Jennifer Aniston
        #aşk
        #ilişki
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