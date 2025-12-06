Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yeni aşkını duyuran Buse Terim: Mutluyum, huzurluyum - Magazin haberleri

        Buse Terim: Mutluyum, huzurluyum

        Geçtiğimiz yıl Volkan Bahçekapılı'dan boşanan Buse Terim, yeni bir aşka yelken açtı. Terim; "Mutluyum, huzurluyum. Güzel dileklerinizle bu mutluluğa ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 11:07 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Mutluyum, huzurluyum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Buse Terim, ismini vermediği sevgilisiyle samimi pozlarını; "Aşk" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

        Buse Terim, kendisine gelen mesajlardan sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Aldığım tüm güzel mesajlar, iyi dilekler ve destek dolu yorumlar için kalbimden bir teşekkür bırakmak istiyorum. Hayatımda yeni bir mutluluk olması, bunu sizlerle paylaşmam, sizlerin de samimiyetle sahiplenmesi benim için çok değerli. Her şey olması gerektiği gibi, olması gerektiği hızda ilerliyor... Kızlarım, ailem ve en yakınlarım hayatımın her adımında yanımda ve hep haberdarlar. Bizim için önemli olan; sevgi, saygı ve huzurun olduğu bir yol. Ben mutluyum, huzurluyum. Güzel dileklerinizle bu mutluluğa ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim.

        Buse Terim'in, 10 yıl evli kaldığı Volkan Bahçekapılı'dan, 2016'da Nil, 2018'de ise Naz adında kızı dünyaya gelmişti.

        #buse terim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı