Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Buse Terim, ismini vermediği sevgilisiyle samimi pozlarını; "Aşk" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Buse Terim, kendisine gelen mesajlardan sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Aldığım tüm güzel mesajlar, iyi dilekler ve destek dolu yorumlar için kalbimden bir teşekkür bırakmak istiyorum. Hayatımda yeni bir mutluluk olması, bunu sizlerle paylaşmam, sizlerin de samimiyetle sahiplenmesi benim için çok değerli. Her şey olması gerektiği gibi, olması gerektiği hızda ilerliyor... Kızlarım, ailem ve en yakınlarım hayatımın her adımında yanımda ve hep haberdarlar. Bizim için önemli olan; sevgi, saygı ve huzurun olduğu bir yol. Ben mutluyum, huzurluyum. Güzel dileklerinizle bu mutluluğa ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim.

Buse Terim'in, 10 yıl evli kaldığı Volkan Bahçekapılı'dan, 2016'da Nil, 2018'de ise Naz adında kızı dünyaya gelmişti.