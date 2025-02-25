Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yeni bir model üzerine çalışıyor

        Yeni bir model üzerine çalışıyor

        Yönetmen - yapımcı Erdal Murat Aktaş, Türk dizilerinin ve filmlerinin yurt dışında çok daha büyük bir pazara ulaşabileceğini düşünerek yeni bir model üzerine çalışıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 14:18 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni bir model üzerine çalışıyor
        ABONE OL

        Yönetmen - yapımcı Erdal Murat Aktaş, 'Sarıl Bana Ruhum' ve ünlü ressam Pablo Picasso’nun hayatından esinlenerek çekeceği 'Picasso’yu Sevmek'in hazırlıklarını sürdürüyor. Aktaş, diğer yandan geliştirdiği 'Share it Own It' adlı iş modeli Avrupa Birliği ve İspanya’dan onay aldı. Bu model sayesinde Türk dizileri ve filmlerinin dünya genelinde daha çok izlenmesi planlanıyor.

        Bu modelin; 2025'te 2 dizi ve bir sinema filmiyle hayata geçirilmesi planlanıyor

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pablo Picasso
        #Erdal Murat Aktaş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!