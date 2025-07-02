Yeni bir vize sistemi geliyor! Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in katılımıyla gerçekleştirilen "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı"nda gündem konularından biri vize sistemi oldu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, vize serbestisi konusunda AB kurumları ve üye ülkeleri nezdinde ciddi bir çalışma yapıldığını ve bunu önemli bir ilerleme olarak gördüğünü belirtti. İşte, Bakan Bolat'tan yeni vize sistemi hakkında açıklama....
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen 'AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı'nda vize serbestisi konusu hakkında açıklamalarda bulundu. Bolat, AB kurumları ve üye ülkeleri nezdinde yeni bir eşik sisteminin olacağını ve süreçlerin hızlandırılacağını açıkladı. Bolat, çalışmalar için, "Bu çerçevede olumlu bir adım görmekten memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı. İşte, Bakan Bolat'tan vize açıklaması...
BOLAT: VİZE SERBESTİSİNE İLİŞKİN SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUZ
"Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı" Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in katılımıyla Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.
Bolat, vize serbestisine ilişkin hem üye ülkelerden hem de AB kurumlarından somut adımlar beklediklerini dile getirdi.
Malların serbest dolaşımının olduğu ortamda, Gümrük Birliği entegrasyonunda taşımacıların, iş insanlarının ve şoförlerin AB sınırlarında karşılaştığı vize engellerinin kaldırılmasının önemli bir zorunluluk olduğunun altını çizen Bolat, şunları söyledi:
"Biz gerek üye ülkelerden ikili bazda gerekse AB kurumları nezdinde vatandaşlarımız için vize serbestisi hakkı tesis edilene kadar, en azından başta iş insanları, nakliyeciler, teknik uzmanlar, şoförler, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve STK yöneticileri için kolaylaştırılmış başvuru, uzun süreli ve çok girişli vize uygulamalarının başlatılmasını, üye ülkelerin diplomatik temsilciliklerinde insan kaynağı ve teknik donanımın güçlendirilmesini acilen talep ediyoruz. Ayrıca, karşılıklı ticarette, taşımacılarımızın transit geçiş kotalarının kaldırılması da ortak ekonomik menfaatlerimiz için bir zorunluluk haline gelmiştir."
YENİ VİZE SİSTEMİ GELİYOR
Bolat, vize serbestisi konusunda AB kurumları ve üye ülkeleri nezdinde ciddi bir çalışma yapıldığını belirterek, şu bilgiyi paylaştı:
"Vize süreçlerinin hızlandırılacağını, yeni bir eşik sisteminin olacağını ve buna göre daha hızlı bir şekilde akışının sağlanacağını, bu konuda ciddi bir çalışmanın yakında ortaya konulacağını ve uygulanmaya başlayacağını söylediler. Bunu da önemli bir ilerleme olarak görüyoruz. Esas beklentimiz vize serbestisinin anlaşmalar uyarınca en kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için tüm üye ülkeler nezdinde uygulanmaya başlanmasıdır. Bu çerçevede olumlu bir adım görmekten memnuniyet duyduk."