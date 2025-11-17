Yeni Chery Tiggo7 Türkiye'de satışa sunuldu

Chery, Tiggo7 modelini yenileyerek Türkiye’de satışa sundu. Yeni Tiggo7, Prestige donanım seviyesindeki 4x2 ve yeni 4x4 versiyonlarıyla 2 milyon 199 bin TL’den başlayan fiyatlarla Chery showroom’lardaki yerini aldı.

Yenilenen tasarım dili, akıllı teknolojiler ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan yeni nesil Tiggo7, dört tekerlekten çekişli versiyonuyla Türkiye’de ilk kez yollara çıkıyor.

Bu versiyonda 7 farklı sürüş modu sunuluyor (Standart, Eco, Spor, Kar, Çamur, Kum ve Off-Road). Çoklu araziye uyum sağlayan güç dağıtım sistemi, yol koşulları ve lastik tutuşuna göre ön ve arka tekerlekler arasındaki torku otomatik olarak ayarlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, yeni Tiggo7, Euro NCAP’ten beş yıldızlı güvenlik standartlarını karşılayan bir koruma sistemiyle geliştirildi. Tüm versiyonlarda 7 hava yastığı standart olarak sunulurken, dört tekerlekten çekişli versiyonda 8 hava yastığı bulunuyor. Yeni eklenen diz hava yastığı, çarpışma durumunda sürücünün bacak yaralanmalarını önemli ölçüde azaltıyor.

Otomobilin ön ve arka yüzü yenilenirken, kaputunun altında ise 1598 cc’lik 4 silindirli, turbo beslemeli, direkt benzin enjeksiyon motor kullanılıyor.