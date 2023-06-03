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Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? Hakan Fidan'ın biyografisi

Türkiye'de gündemin ana maddesi olan yeni kabine gün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni bakanların belli olduğu günde Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Fidan'ın getirildiği vatandaşlarla paylaşıldı. İlgili son dakika haberinin ardından yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın hayat hikayesine dair tüm bilinmesi gerekenleri derledik!

Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? Hakan Fidan'ın biyografisi
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinenin belli olmasıyla beraber yeni Dışişleri Bakanı olarak Hakan Fidan'ın atandığı duyuruldu. Söz konusu gelişmenin ardından yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın hayat hikayesi gündem oldu. İşte, 1968 Ankara doğumlu Hakan Fidan'ın hayat hikayesine dair tüm bilinmesi gerekenler...

HAKAN FİDAN KİMDİR?

Hakan Fidan, 1968 yılında Ankara'da doğmuştur. Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu (1986) ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu mezunudur. Evlidir. Akademik tahsilinin büyük kısmını TSK'daki görevi esnasında yapmıştır. Almanya'da bulunan NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu İstihbarat ve Harekat Başkanlığı'nda yurtdışı görevde bulunmuştur.

Bu dönemde, University of Maryland University College'dan Siyaset ve Yönetim Bilimi alanında lisans dereceleri, yurda döndükten sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans ve doktora dereceleri almıştır. TSK'daki Astsubaylık görevinden mecburi hizmetini müteakip istifa etmiş, daha sonra Büyükelçilik Siyasi ve Ekonomik Danışmanlığı, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) Başkanlığı, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı (Dış politika ve uluslararası güvenlikten sorumlu) görevlerinin yanı sıra Başbakanlık Özel Temsilciliği de yapmıştır.

Bu görevlere paralel olarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma İşbirliği Platformu Danışma Kurulu Üyeliği, Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği, Yunus Emre Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve OYAK Genel Kurul Üyeliği yapmıştır. Uluslararası güvenlik, uluslararası kalkınma ve Türk Dış Politikası konularında akademik çalışmalarda bulunmuştur. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde yarı zamanlı olarak uluslararası ilişkiler alanında dersler vermiştir.

Kısa bir süre MİT Müsteşar Yardımcılığı görevinin ardından, 27 Mayıs 2010 tarihinde MİT Müsteşarı olarak atanmış ve 10 Şubat 2015 tarihinde bu görevinden ayrılmıştır. 10 Şubat 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisinden milletvekili aday adayı olmak için istifa etti. Ancak 9 Mart 2015 tarihinde yazılı açıklama yaparak aday adaylığı başvurusunu geri çekti. 10 Mart 2015'te görevine geri döndü.

Hakan Fidan, 3 Haziran 2023 tarihinde açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanı olarak görev almıştır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir

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