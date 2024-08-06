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        Haberler Sağlık Yeni doğan bebeklerde bu hastalık bakın neden görülüyormuş! Sarılık neden olur, nasıl tedavi edilir? | Sağlık Haberleri

        Bebeklerde görülen bu hastalık büyük endişeye yol açıyor! Sarılık neden olur, nasıl tedavi edilir?

        Yeni doğan bebeklerde sıkça rastlanan sarılık, birçok ebeveyni endişelendiren bir durum. Bu rahatsızlık, bebeğin vücudunda biriken bilirubin adlı maddeden kaynaklanıyor. Peki, sarılık nasıl tedavi ediliyor ve bu süreci daha rahat atlatmak için ebeveynler neler yapabilir? İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 14:30 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:30
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        Yeni doğan bebeklerde sarılık, genellikle ilk haftalarda görülen ve çoğu zaman geçici olan bir durumdur. Bilirubin seviyelerinin yükselmesi sonucu ciltte ve gözlerde sarı bir görünüm oluşur. Peki, sarılık için ne yapılmalı? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

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        YENİ DOĞANLARDA SIK GÖRÜLÜYOR!

        Sarılık yeni doğan bebeklerde sıkça görülen ve çoğunlukla tehlikeli olmayan bir durumdur. Genellikle bebekler 2-4 günlükken fark edilir ve iki hafta içinde geçer.

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        NEDENİ "BİLİRUBİN" MOLEKÜLÜ!

        Yeni doğan bebeklerde görülen sarılığın nedeni kandaki bilirubin molekülüdür. Bilirubin kırmızı kan hücrelerinin parçalanması sırasında hemoglobin molekülünün geçirdiği biyokimyasal değişimler sonucu açığa çıkan maddedir.

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        Zararlı etkileri olan bilirubin karaciğer tarafından başka maddelere dönüştürülerek vücuttan atılır. Yeni doğan bebeklerin hemoglobin seviyesi ve kırmızı kan hücrelerinin parçalanma hızı yüksektir, bu nedenle kanlarındaki bilirubin seviyesi de yüksektir.

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        DOĞUMDAN ÖNCE ANNE VÜCUDU DESTEK VERİYOR!

        Bebekler doğmadan önce kanlarında oluşan bilirubin annenin vücudu tarafından ortadan kaldırılır. Doğumdan sonra ise bu işi bebeğin karaciğeri yapar. Ancak yeni doğan bebeklerin karaciğerleri, kanlarındaki bilirubin moleküllerinin tamamını ortadan kaldıracak kadar gelişememiş olabilir. Yeni doğan bebeklerin yaklaşık %60’ında bu durum görülür.

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        Fizyolojik sarılık olarak isimlendirilen bu durum dışında bebeklerde sarılığa yol açan başka nedenler de (örneğin hepatite neden olan bazı virüs enfeksiyonları, anne ile bebek arasındaki kan grubu uyuşmazlığı) olabilir.

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        TEDAVİ EDİLMEZSE KALICI HASARA YOL AÇIYOR!

        Kandaki bilirubin seviyesinin çok yüksek olması ya da aniden yükselmesi durumunda yeni doğan bebeklerde görülen sarılığın tedavi edilmesi gerekir. Çünkü bu durumda bilirubin kan-beyin bariyerini geçebilir, beyinde ve sinir sisteminde kalıcı hasarlara neden olabilir.

        Kaynak: Tübitak

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