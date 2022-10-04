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Yeni doğum yapan anneler dikkat! Bu besinler sütünüzü arttırıyor!

Uzmanların söylemesine göre yeni doğmuş bebeklerin il 6 ay sadece anne sütü tüketmesi gerekiyor. 2 yıla kadar ek gıdalar ile emzirmenin de sürdürülmesi yönünde öneriler mevcut. Fakat dördüncü aydan sonra anne sütünde azalma meydana gelebiliyor. İşte sütünüzü arttıracak besinler...

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  • Yeni doğum yapan anneler dikkat! Bu besinler sütünüzü arttırıyor!

    Uzmanların söylemesine göre yeni doğmuş bebeklerin il 6 ay sadece anne sütü tüketmesi gerekiyor. 2 yıla kadar ek gıdalar ile emzirmenin de sürdürülmesi yönünde öneriler mevcut. Peki, anne sütü nasıl arttırılır? Anne sütünü artıran besinler nelerdir? İşte konu hakkında merak edilen soruların yanıtları...
  • Yeni doğum yapan anneler dikkat! Bu besinler sütünüzü arttırıyor!

    ANNE SÜTÜ FAYDALARI NELERDİR?

    Anne sütü bebeğin ilk 6 ay içerisinde alması gereken, protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerine sahip olan bir kaynaktır. Anne sütünde bulunan vitaminler sayesinde bebeğin su ihtiyacı da karşılanmış olur.
  • Yeni doğum yapan anneler dikkat! Bu besinler sütünüzü arttırıyor!

    ANNE SÜTÜNÜ ARTTIRAN BESİNLER NELERDİR?

    Öncelikle bir anne gün içerisinde en az 10-12 bardak su tüketmelidir. Anne sütünü arttıran besinler ise şu şekildedir;

    Rezene,

    Fesleğen,

    Biberiye,

    Isırgan otu,

    Ispanak,

    Kara lahana,

    Sarımsak,

    Ceviz,

    Fındık,

    Badem,

    Havuç,

    Yulaf.

    **Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.**
  • Yeni doğum yapan anneler dikkat! Bu besinler sütünüzü arttırıyor!

    ANNE SÜTÜNÜ ARTTIRAN KÜRLER

    Kür 1: Her yemek öncesi 4-5 dal dereotu yenir.

    Kür 2: Her gün iki porsiyon taze beyaz üzüm yenir.

    Kür 3: Haşlanmış incir suyu içilir.

    Her bir kür sadece 1 hafta uygulanabilir. 

    **Alerjen etkiler, yan etkiler sebebiyle doktorunuza danışmadan kullanmayınız.**
  • Yeni doğum yapan anneler dikkat! Bu besinler sütünüzü arttırıyor!

    KAÇ AYA KADAR EMZİRİLMELİ?

    Bir bebek için alabileceği en doğal besin anne sütüdür. Sağlıklı bir bebeğin 6 ay boyunca alması gereken tüm vitaminleri, besinleri anne sütü karşılayabilir. Emzirmenin 6 aydan sonra ek gıdalarla devam ettirilmesi tavsiye edilir.

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