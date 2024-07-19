Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'te | Son dakika haberleri

        TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

        AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve DBP milletvekillerine ait 10 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 17:03 Güncelleme: 19.07.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre Karma Komisyon'a AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı'nın iki dosyası sevk edilirken diğer dosyalar şu milletvekillerine ait:

        "DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakik, DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, DBP Batman Milletvekili Keskin Bayındır, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        "Karlı bir ortaklık olur"
        "Karlı bir ortaklık olur"
        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        "O benim salağım"
        "O benim salağım"
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U