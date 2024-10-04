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        TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

        CHP, DEM Parti, Demokrat Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekillerine ait Yasama Dokunulmazlığı'nın Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 14:34 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:35
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        Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
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        Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

        Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle: "CHP İzmir Milletvekilleri Ahmet Tuncay Özkan ve Mahir Polat, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez."

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