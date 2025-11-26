Jerome Powell'ın görev süresi bitiyor! Yeni Fed Başkanı kim olacak?
2018 yılından bu yana Fed Başkanlığı yürüten Jerome Powell'ın görev süresi Mayıs 2026 tarihinde sona eriyor. Son zamanlarda ABD Başkanı Donald Trump ile sert gündemler yaşan Powell'ın yerine gelecek adaylarla yapılan görüşmelerin sürdüğü ve beş güçlü ismin üzerinde durulduğu öğrenildi. Peki, yeni Fed Başkanı kim olacak, adaylar kimler?
2026 Mayıs itibarıyla görev süresini tamamlayacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçecek aday isimlerle görüşmeler sürüyor. Beş ismin öne çıktığı bilinirken, yeni Başkanın Noel öncesi belli olma ihtimali üzerinde duruluyor. Peki, yeni Fed Başkanı kim olacak, aday isimler kimler?
FED BAŞKANI POWELL'IN GÖREV SÜRESİ BİTİYOR
Şu anda Fed Başkanı olarak görev yapan Jerome Powell'ın görev tarihi Mayıs 2026 itibarıyla sonlanıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Powell'ın yerine geçme ihtimali olan adaylarla görüşmelerin devam ettiğini ve 5 güçlü ismin öne çıktığını bildirdi.
Bessent, Fed'in çok karmaşık bir yapıya dönüştüğünü ve artık sadece para politikasını belirlemekle kalmadığını ifade etti.
YENİ FED BAŞKANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Bessent, Başkan Donald Trump'ın Noel'den önce Fed'in yeni başkanının kim olacağına dair açıklama yapma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederek, ""Başkanın Noel'den önce bir açıklama yapma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ancak Noel tatili öncesinde mi yoksa yeni yılda mı olacağına karar vermek onun yetkisi dahilinde. Bence işler çok iyi gidiyor." dedi.
FED BAŞKANLIĞI İÇİN HANGİ İSİMLER ADAY?
Geçen ay Fed başkanlığı için 5 adayın değerlendirildiğini söyleyen Bessent, bu isimleri Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetimi şirketi Blackrock'ın üst yönetiminden Rick Rieder olarak sıralamıştı.