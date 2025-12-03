TRUMP BİR İSME İŞARET ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "potansiyel başkanı" olarak tanımladı.

Trump, Beyaz Saray'da, "Trump hesabı" olarak adlandırılan, 18 yaş altındaki çocuklara yönelik yatırım hesaplarına ilişkin yaptığı açıklama sırasında katılımcılara teşekkür ederken Hassett'ten "potansiyel bir Fed başkanı" olarak söz etti.

Hassett'in adını söylemeden önce Trump, "Sanırım potansiyel bir Fed başkanı da burada. Bilmiyorum bunu söylememe izin var mı, potansiyel. Saygın biri olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim Kevin." ifadesini kullandı.