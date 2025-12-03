Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Yeni Fed Başkanını seçmek için görüşmeler devam ediyor: Yeni Fed Başkanı kim olacak, ne Başkan ne zaman açıklanır, Donald Trump kimi aday gösterdi?

        Yeni Fed Başkanını seçmek için görüşmeler devam ediyor: Yeni Fed Başkanı kim olacak, adaylar kimler?

        Şu anda Fed Başkanı olarak görev yapan Jerome Powell, Mayıs 2026 itibarıyla koltuğunu başkasına devredecek. ABD Hazine Bakanı Bessent, adaylarla görüşmelerin devam ettiğini açıklarken, ABD Başkanı Donald Trump bir isim için 'potansiyal Fed Başkanı' dedi. Powell'ı "inatçı" olarak nitelendiren Trump, Fed başkanının muhtemelen kendisini sevmediğini söyledi. Peki, yeni Fed Başkanı ne zaman belli olacak?

        Giriş: 03.12.2025 - 12:01 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:01
        Jerome Powell'ın görev süresinin 2026 Mayıs itibarıyla tamamlanmasına ilişkin geri sayım başlarken, ABD Hükümeti aday isimlerle görüşmeler devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, bir ismi öne çıkarırken, 'Muhtemelen önümüzdeki yılın başında Fed'in yeni başkanını açıklayacağız” diye konuştu. Peki, yeni Fed Başkanı için adaylar kimler?

        FED BAŞKANI POWELL'IN GÖREV SÜRESİ BİTİYOR

        2018 yılından bu yana Fed Başkanı olarak görev yapan Jerome Powell'ın görev tarihi Mayıs 2026 itibarıyla sonlanıyor.

        FED BAŞKANLIĞI İÇİN HANGİ İSİMLER ADAY?

        Geçen ay Fed başkanlığı için 5 adayın değerlendirildiğini söyleyen ABD Hazine Bakanı Bessent, bu isimleri Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetimi şirketi Blackrock'ın üst yönetiminden Rick Rieder olarak sıralamıştı.

        TRUMP BİR İSME İŞARET ETTİ

        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "potansiyel başkanı" olarak tanımladı.

        Trump, Beyaz Saray'da, "Trump hesabı" olarak adlandırılan, 18 yaş altındaki çocuklara yönelik yatırım hesaplarına ilişkin yaptığı açıklama sırasında katılımcılara teşekkür ederken Hassett'ten "potansiyel bir Fed başkanı" olarak söz etti.

        Hassett'in adını söylemeden önce Trump, "Sanırım potansiyel bir Fed başkanı da burada. Bilmiyorum bunu söylememe izin var mı, potansiyel. Saygın biri olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim Kevin." ifadesini kullandı.

        YENİ FED BAŞKANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabine toplantısına başkanlık etti. Basın mensuplarına açıklama yapan Trump, gelecek yıl mayıs ayında görev süresi dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştiride bulunarak, faizlerin düşmesi gerektiğini savundu. Trump, “Muhtemelen önümüzdeki yılın başında Fed'in yeni başkanını açıklayacağız” diye konuştu.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
