Yeni Galata Köprüsü'nde bakım onarım çalışması
İstanbul'un simge yapılarından Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Köprü, çalışmaların ardından yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı
Giriş: 26.08.2025 - 05:19 Güncelleme: 26.08.2025 - 05:19
Yeni Galata Köprüsü, çalışma kapsamında görevliler, köprüye bağlanan tüm girişleri bariyerlerle kapatarak önlem aldı.
AA'nın haberine göre; görevliler kapatılan köprüde bakım onarım çalışması gerçekleştirdi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından köprü saat 04.30 itibarıyla araç ve yaya trafiğine açıldı.
